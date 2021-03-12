الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسعقد الفريق المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أمس اجتماعه الأول عبر الاتصال المرئي .وجرى خلال الاجتماع استعراض التقرير المعُد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة والمنظمة، والمتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بخطة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والتعاون.كما ناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن تفعيل التعاون بين المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الأحمر، مع مركز إدارة حالات الطوارئ بدول مجلس التعاون.// انتهى //16:30ت م0082