اجتماعي / فريق "سواعد المدينة التطوعي" بالمدينة المنورة يشارك في تفعيل اليوم العالمي لسرطان القولون
الجمعة 1442/7/28 هـ الموافق 2021/03/12 م واس
المدينة المنورة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس
شارك فريق "سواعد المدينة التطوعي" بمنطقة المدينة المنورة عبر كادر طبي متخصص في تفعيل اليوم العالمي لسرطان القولون ضمن المشاركات المجتمعية التي يقوم بها الفريق، بالتعاون مع جمعية " أحياها " وصحة المدينة المنورة ممثلة بإدارة المشاركة المجتمعية، عبر أركان صحية متنوعة، وذلك بمقر واجهة قباء .
وتضمنت أركان الفريق؛ قسم التغذية والعلاج الطبيعي، وقسم مكافحة التدخين بالتعاون مع جمعية طيبة لمكافحة التدخين، وقسم الرضاعة الطبيعية، وقسم التأهيل الطبي .
وتأتي هذه المشاركة التي تستمر لمدة يومين لتسليط الضوء على الخدمات الصحية والرعاية المقدمة لمرضى السرطان وذويهم .
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16:42ت م
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