المدينة المنورة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسشارك فريق "سواعد المدينة التطوعي" بمنطقة المدينة المنورة عبر كادر طبي متخصص في تفعيل اليوم العالمي لسرطان القولون ضمن المشاركات المجتمعية التي يقوم بها الفريق، بالتعاون مع جمعية " أحياها " وصحة المدينة المنورة ممثلة بإدارة المشاركة المجتمعية، عبر أركان صحية متنوعة، وذلك بمقر واجهة قباء .وتضمنت أركان الفريق؛ قسم التغذية والعلاج الطبيعي، وقسم مكافحة التدخين بالتعاون مع جمعية طيبة لمكافحة التدخين، وقسم الرضاعة الطبيعية، وقسم التأهيل الطبي .وتأتي هذه المشاركة التي تستمر لمدة يومين لتسليط الضوء على الخدمات الصحية والرعاية المقدمة لمرضى السرطان وذويهم .// انتهى //16:42ت م0086