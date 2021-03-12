الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسفيما يلي السيرة الذاتية لمعالي المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم، الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.شغل معالي المهندس ماهرالقاسم منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية، منذ أبريل 2019م، ويرأس حالياً مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للقوى العاملة (إحدى شركات تكامل القابضة)، وهو عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير)، وانضم مؤخرًا لعضوبة مجلس إدارة معهد الإدارة، كما أنه عضو في لجان حكومية عديدة وسبق أن شارك في عضوية مجموعة مجالس إدارية لشركات خاصة قبل انضمامه للوزارة.ويتمتع معاليه بما يزيد عن 20 سنة من الخبرات العملية والقيادية في قطاعات عدة منها التصنيع والتطوير وتقنية المعلومات، شغل فيها عددا من المناصب القيادية في شركات عالمية ومحلية رائدة مثل شركة آي بي أم، ومايكروسوفت، والإلكترونيات المتقدمة.ويحمل معالي المهندس القاسم، شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو خريج لبرنامج القادة التنفيذيين من معهد أي أم دي بسويسرا.// انتهى //16:44ت م0087