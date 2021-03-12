عمّان 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس2021 م واسأجرى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اتصالاً هاتفياً اليوم بنظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، هنّأه خلاله على نيل حكومته ثقة مجلس النواب الليبي .وأعرب رئيس الوزراء الأردني خلال الاتصال عن تطلع بلاده وسعيها لعودة ليبيا إلى دورها ومكانتها على جميع الصُّعُد العربية والإقليمية والدولية، وأن تنصب كل الجهود لهذه الغاية بنجاح العملية السياسية والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار ليبيا.وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.// انتهى//17:30ت م0089