لندن 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واستطرقت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إلى موقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تجاه عدم السماح بإجراء استفتاء آخر حول استقلال أسكتلندا وأنه لن يتغير حتى في حال فوز الحزب الوطني الأسكتلندي بأغلبية ساحقة في انتخابات مجلس المقاطعة المقرر إجراؤها شهر مايو المقبل.كما تناولت إعلان الحكومة البريطانية تأخير تطبيق نظام الفحص الجمركي الشامل على البضائع الصادرة والواردة عبر منافذ البلاد البرية والجوية، وذلك على خلفية احتجاج عدد من رجال الأعمال على عدم جاهزية النظام الإلكتروني الخاص بتخليص المعاملات.وفي الشأن العربي سلطت الصحف الضوء على إصدار حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بياناً مشتركاً أعربت من خلاله عن إدانتها الشديدة لاعتداءات جماعة الحوثي الإرهابية المتكررة على المملكة وعلى مدينة مأرب.وفي الشأن الدولي تطرقت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة الإيطالية عن إغلاق المدارس والمطاعم والمحالّ التجارية في معظم أنحاء البلاد بسبب ظهور موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //17:55ت م0093