تونس 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسوافق البنك الدولي اليوم على منح تونس قرضًا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ .ويضاف هذا القرض إلى قرض آخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من قِبَل الوكالة الفرنسية للتنمية، ليبلغ إجمالي تمويل هذا المشروع -الرامي إلى دعم التصرف وتمويل مخاطر الكوارث في تونس وتعزيز حماية السكان والممتلكات من الظواهر المناخية- 100 مليون دولار أمريكي.ووفْق أحدث تقرير حول مخاطر المناخ الصادر عن البنك الدولي فإن تونس تعدّ عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية.// انتهى //17:55ت م0095