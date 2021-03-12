بيروت 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واساستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اليوم القائمة بمقام المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، ترافقها مسؤولة الوحدة السياسية ساسكيا رامينغ.وجرى خلال اللقاء البحث في التقرير الذي سيُعرض على مجلس الأمن الدولي المتعلق بالقرار 1701، إضافة إلى أهمية تشكيل حكومة جديدة لتلبية حاجات المواطنين اللبنانيين الملحة.// انتهى //17:56ت م0096