نابلس 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأصيب اليوم عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس .ونقلت مصادر محلية عن عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، واثنين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب مواطنان إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهما بأعقاب البنادق، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع .وأشار إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الفعالية السلمية التي انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان .//انتهى //18:14ت م0099