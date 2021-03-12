رام الله28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 وفاة، و2309 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و1593 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 168 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 44 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //18:25ت م0102