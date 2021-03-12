مكة المكرمة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس2021 م واسنقل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة معالي الدكتور مشبب القحطاني حضورياً تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان لذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي -رحمه الله- الذي وافته المنية إثر حادث مروري أمس الخميس.وسأل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، فيما عبّر ذوو المفرجي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة وسمو نائبه على تعازيهم ومواساتهم.// انتهى //18:30ت م0104