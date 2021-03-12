الخرطوم 28رجب 1442ه الموافق 12مارس 2021 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لفض النزاعات الدكتور فاسو قوندن الذي يزور الخرطوم حاليا .وأفاد، قوندن في تصريح صحفي أنه قدم للخرطوم بعد مشاركته بالعاصمة جوبا لمعالجة القضايا العالقة التي يمكن أن تساعد في إمكانية اسئناف المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير شمال، وذلك لاستكمال عملية السلام في السودان ، مشيراً إلى أن لقاءه برئيس مجلس السيادة السوداني كان مثمراً وبنّاءً، حيث أكد التزامه بدفع عملية السلام نحو الأمام .وأوضح قوندن أنه سيلتقي غدا برئيس مجلس الوزراء ، معربا عن ثقته بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والحكومة الانتقالية سيصلان لاتفاق بشأن اسئناف عملية السلام .// انتهى //18:46ت م0105