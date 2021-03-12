الرباط 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسوقع كل من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالمغرب، والهيئة الوطنية للوقاية من الإشعاع والسلامة النووية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية يوم أمس على اتفاقية تتعلق بتعزيز روابط التعاون في ميدان التطبيقات النووية للأغراض السلمية بالمنطقة الأفريقية.وقع الاتفاقية عن الجانب المغربي المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية خالد المديوري ، وعن الجانب الموريتاني رئيس الهيئة عيسى محمد موسى .وأوضح المركز المغربي في بيان اليوم أنه بموجب هذه الاتفاقية التي وُقعت ستعمل المؤسستان خلالها على تعزيز تبادل الخبرات وتنمية وتكوين المهارات البشرية في مجالات السلامة والأمن النووي والإشعاعي، لا سيما من خلال استضافة الزيارات العلمية، والإشراف على التدريبات المهنية، وتبادل الخبرات الفنية، وكذا تنظيم ندوات وورشات خاصة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:46ت م0106