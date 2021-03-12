جدة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسقامت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة ممثلة في إدارة الرعاية الصحية المنزلية اليوم بجولاتها وزياراتها الميدانية ضمن حملة تطعيم المرضى المسجلين بقوائم الرعاية الصحية المنزلية ضد فيروس كورونا في منازلهم .وأوضحت "صحة جدة" أن التطعيم الذي يحظى بدعم من وزارة الصحة لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين ، بل يستهدف أيضاً الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر جميع الاشتراطات لحصولهم على اللقاح و ذلك حماية لأنفسهم و من حولهم.وأكدت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة و الخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا ، التي كان لها دور واضح - بفضل الله - في التصدي لهذه الجائحة ، و هو ما يؤكّد حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على الاهتمام و العناية بصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.// انتهى //18:51ت م0109