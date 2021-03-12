إسلام آباد 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسفاز مرشح الحزب الحاكم محمد صادق سنجراني ضد مرشح أحزاب المعارضة يوسف رضا جيلاني بمنصب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، خلال الاقتراع الذي جرى اليوم بين نواب المجلس.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أن سنجراني الذي فاز بمنصب رئيس مجلس الشيوخ للمرة الثانية قد حصل على 48 صوتاً من أصل 98 صوتاً، بينما حصل منافسه جيلاني على 42 صوتاً، في حين تم رفض 8 أصوات لأسباب فنية.وأدى سنجراني اليمين الدستورية فور الإعلان عن فوزه بمنصب رئيس مجلس الشيوخ، ثم عقد اقتراعاً جديداً بين نواب المجلس لانتخاب نائب رئيس مجلس الشيوخ، حيث فاز مرشح الحزب الحاكم مرزا محمد آفريدي بالحصول على 54 صوتاً على مرشح أحزاب المعارضة مولانا عبدالغفور حيدري الذي حصل على 44 صوتاً من أصل 98 صوتاً.// انتهى //20:31ت م0116