عدن 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسقال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية وبممارساتها الإرهابية بحق اليمنيين واعتداءها على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية تُثبت كل يوم بأنها مجرد أداة تخريبية من أدوات طهران الخبيثة في المنطقة.وأضاف الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، اللواء الركن يحيى صلاح، أن مشروع إيران التخريبي يهدف إلى إقلاق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وأعرب في السياق عن تقديره للمملكة وإسناده للجيش اليمني في مواجهة هذا المشروع.وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن قائد المنطقة العسكرية الخامسة، أطلع نائب الرئيس على سير العمليات العسكرية والتقدم الذي يحرزه الجيش في العملية التي أطلقها اليوم بمحافظة حجه.وأكد اللواء صلاح، أن إحراز قوات المنطقة العسكرية الخامسة إنجازات ميدانية خلال الساعات الماضية لانطلاق العملية.// انتهى//20:42ت م0120