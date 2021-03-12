بيروت 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.18%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 755.99 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 93 ألفاً و350 سهماً بقيمة 1 مليون و401 ألف و556 دولاراً، نفّذت خلال 41 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و729 ألف دولار مقارنة مع 7 ملايين و560 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //20:48ت م0121