الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واستوجت سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي للدراجات، بطلات سباق السيدات الأول للدراجات الهوائية 2021م، الذي أقيم اليوم في العاصمة الرياض بمشاركة 65 متسابقة قطعوا مسافة 15 كيلو متراً "فردي ضد الساعة".وجاءت في المركز الأول المتسابقة جود جمجوم بزمن 10,74 ثانية، وحصلت على المركز الثاني منيرة الدريويش بزمن 10,52 ثانية، وفي المركز الثالث نوف القحطاني بزمن 10,58 ثانية.ويهدف السباق إلى تحفيز السيدات على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتبني أنماطاً أكثر صحية للحياة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتطلع قدماً إلى رفع معدلات اللياقة البدنية بين أفراد المجتمع.// انتهى //21:14ت م0124