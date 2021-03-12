إسلام آباد 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسالتقى رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال محمد أمجد خان نيازي اليوم برئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي ، وذلك خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.كما التقى الأدميرال نيازي بقائد القوات البحرية الإماراتية اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان.وجرى خلال اللقاءين بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.// انتهى //21:14ت م0126