الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسحقق الحصان "قافروش" لاسطبل الدكتور نعيمات جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية بعد نزال قوي مع الحصان "سكاي سفن" لاسطبل الغريبان، انتهت بفارق ربع طول لصالح الحصان البالغ من العمر عشر سنوات في ثاني انتصاراته على الميدان السعودي، وقاده للفوز الخيال الشاب عبدالله الراشد حيث قطع مسافة 1800متر بزمن وقدره "1:51:33 دقيقة، فيما حل الحصان "مهاب" ثالثًا وذلك في الشوط الثامن من سباقات الجولة 59.وعقب السباق تسلّم المدرب نايف الأحمد الجائزة من مدير عام هيئة الفروسية عادل المزروع.وواصل نادي سباقات الخيل إقامة المزيد من الأشواط على مسار الأرضية العشبية، بعد أن برهنت إدارة النادي على نجاحها من خلال أشواط خارج منظومة كأس السعودية، حيث بدأت هذه الأرضية في إكتشاف مواهب ونجوم جديدة في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، حيث أقيم أربعة منها ذهب الأول منها لصالح الجواد "سهم البيرق" لسمو الأمير سعود بن سلمان، والثاني من مصلحة "المقسط" لإسطبل دكتور نعيمات، والثالث من نصيب "الوحش" لسمو الأمير فيصل بن خالد، والأخير فاز به الجواد العربي "دهمان خالد الخالدية" لإسطبلات الخالدية.// انتهى //21:43ت م0132