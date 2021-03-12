أديس أبابا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في القارة الأفريقية بلغ 4005204 إصابة.وذكر المركز في بيان له اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ارتفع إلى 107001 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين من هذا المرض 3589067.وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تضررا بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.// انتهى //21:57ت م0137