القدس المحتلة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واساعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة، في ساحة الغزالي عند باب الأسباط أحد أبواب الأقصى، واعتقلت خمسة شبان فلسطينيين.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال هاجمت المصلين، وأجبرتهم على الخروج من الأقصى عبر باب الأسباط، وسط القاء قنابل صوتية لتفريق المصلين، واعتدت على الشاب عمر زغير بالضرب واعتقله.وأضافت أن شرطة الاحتلال منعت نحو 321 شخصا من سكان الضفة الغربية من الصلاة بالمسجد الأقصى، واعتقلت أربعة منهم.//انتهى //22:36ت م0142