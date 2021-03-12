الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسرفع معالي المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم, شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية".وأعرب معاليه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله العون والتوفيق في مهامه الجديدة.// انتهى //23:12ت م0147