الأمم المتحدة 28 رجب 1442هـ الموافق 12 مارس 2021م واساختتم مؤتمر الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومنع الجريمة أعماله اليوم، بدعوات لتعزيز الشراكات بين مختلف مكونات المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلا.وشهد المؤتمر الذي أقيم هذا العام افتراضياً، مشاركة أكثر من 5000 شخص، معظمهم عبر تقنية التواصل عن بُعد، فيما وُجد عدد محدود في مقر انعقاد الفعاليات في كيوتو باليابان.وشاركت في المؤتمر 152 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وهو رقم قياسي، بالإضافة إلى 114 منظمة غير حكومية و37 منظمة حكومية دولية و600 خبير وعدد من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات.ويمثل المؤتمر، المدعوم من قبل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أكبر تجمع في العالم للحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين، العاملين في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة.واعتمدت الدول الأعضاء في افتتاح المؤتمر إعلان كيوتو، الذي وافقت الحكومات بمقتضاه على القيام بأعمال ملموسة للنهوض باستجابات معالجة القضايا المرتبطة بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة وسيادة القانون والتعاون الدولي، بما في ذلك ما يرتبط بالجائحة.وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والأمينة العامة للمؤتمر غادة والي، في كلمتها الختامية: "لقد اتحدنا هنا في رفض الانقسامات واللا مساواة التي كشفت عنها وفاقمتها جائحة كوفيد-19، من أجل تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة ومعالجة الاحتياجات الطارئة للوقت الراهن، وتحديات الغد، والنهوض بسيادة القانون، وعدم التخلي عن أحد وراء ركب التقدم".// انتهى //23:16ت م0148