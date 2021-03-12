رياضي / فريق الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري في دوري الطائرة "رجال"
الجمعة 1442/7/28 هـ الموافق 2021/03/12 م واس
القاهرة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم ، ضمن منافسات بطولة الدوري.
جاءت المواجهة قوية ومثيرة، حيث تمكن الأهلي من الفوز في الشوط الأول بنتيجة "٢٥-٢٣"، وواصل التفوق في الشوط الثاني بنتيجة"٢٥-٢٢"، ثم أنهى الشوط الثالث لصالحه بنتيجة "٢٥-٢١".
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23:50ت م
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