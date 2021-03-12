القاهرة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسفاز الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم ، ضمن منافسات بطولة الدوري.جاءت المواجهة قوية ومثيرة، حيث تمكن الأهلي من الفوز في الشوط الأول بنتيجة "٢٥-٢٣"، وواصل التفوق في الشوط الثاني بنتيجة"٢٥-٢٢"، ثم أنهى الشوط الثالث لصالحه بنتيجة "٢٥-٢١".//انتهى//23:50ت م0152