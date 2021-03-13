الرياض 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واستأهل الفريق الأول بنادي القارة, لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بداية من الموسم الرياضي القادم 2021 - 2022م، بعد مواصلته الانفراد بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة اليد برصيد 34 نقطة، عقب فوزه على الجزيرة اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من البطولة، مع تبقي ثلاث جولات على ختام منافسات دوري الدرجة الأولى.وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة عن، فوز الجيل على الباطن (51 - 26)، وتعادل حراء مع الهدى (30-30)، وفوز العدالة على عرعر (39 - 35)، وخسارة الشباب من الابتسام (30 - 31)، وتعادل القادسية مع الخويلدية (20-20).// انتهى //00:11ت م0001