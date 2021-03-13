المدينة المنورة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة وجب بن علي العتيبي, المساجد الجاري تنفيذها في محافظة وادي الفرع.والتقى العتيبي خلال جولته التفقدية بمدير إدارة المساجد بوادي الفرع خالد بن نافع الجابري والموظفين, حاثهم على مواصلة جهودهم من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات، وتقديم كل ما من شأنه مساعدة المواطنين بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.ووقف على جامع الشيخ عليان المغير باليتمة الذي يُعد من أكبر جوامع المنطقة، وجرى إنجاز 80% من أعمال إنشائه وبمساحة تبلغ ١٠٦٣ متراً مربعاً، كما يحتوي على سكن للإمام والمؤذن بمساحة ٢٠٠ متر مربع ومئذنتين بارتفاع ٣٠ متراً، ومواقف للسيارات.// انتهى //00:13ت م0002