شقراء 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأوضح رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف أن تعامل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بحزم وحسم في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها، واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من إجراءات احترازية، والتعامل الفاعل والمنجز مع ما فرضته ظروف الجائحة، كان له أكبر الأثر في الحد من تفشي الفيروس في بلادنا الغالية.جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة أمس الجمعة, لفعاليات البرنامج الثاني من مبادرة تأهيل الكوادر الطبية لجائحة كورونا "2nd SURE WEBINAR" الذي تنظمه الجامعة، ممثلة في كلية الطب بشقراء وكلية الطب بالدوادمي، على مدى يومي الجمعة والسبت 12 - 13 /3/ 2021م، بمشاركة 12 من المختصين في المجال الطبي، بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات فيما يخص جائحة كورونا بشكل علمي.وأعرب الدكتور السيف خلال كلمته في افتتاح البرنامج، عن الفخر والاعتزاز بما بذلته كوادرنا الطبية في المملكة من جهود خلال هذه الفترة التي مرت على العالم، مشيرًا إلى أنهم ذخر هذا الوطن المعطاء في مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا تكون فيه بلادنا في مصاف الدول المتقدمة في جميع العلوم.وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في فترة دقيقة من التعامل مع هذه الجائحة، ومع بدء تداول اللقاحات المضادة للفيروس، للإساهم في نشر الوعي بأهميتها والتعريف بها، وضمن إطار جهود الجامعة.// انتهى //00:16ت م0003