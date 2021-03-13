الرياض 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واستوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام, الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة المنطقة الوسطى والشرقية للرجال التي أقيمت على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض خلال الفترة من 8 - 12 مارس الجاري بمشاركة 50 رامياً من مختلف الأعمار.وتمكن الرامي نواف البطي من مدارس الرواد من الفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول في فئة القوس الأولمبي 30 متر "أقل من 15 عاماً", وجاء عبدالملك العتيبي من مركز الرياض ثانياً, وداني الخطيب من مدارس الرواد ثالثاً، فيما سيطر مركز الرياض على المراكز الثلاثة الأولى في القوس الأولمبي 18 متر أقل من 13 عاماً" بعد أن حل محمد السديري أولاً وفيصل الذكير ثانياً ووليد الخالدي ثالثاً.وفي منافسات الرجال في القوس الأولمبي 50 متراً, انتزع آلان حقون الميدالية الذهبية, وحقق محمود هاني عزت الميدالية الفضية, ومشعل الفويس الميدالية البرونزية، فيما فاز مركز الرياض بجميع ميداليات منافسات القوس الأولمبي 50 متراً "أقل من17 عاماً" على النحو التالي: عبدالمجيد الخلف، وعبدالعزيز الفرحان، وعبدالعزيز الذكير, كما حصد رماة مركز الرياض على المراكز الثلاثة الأولى لمنافسات القوس الأولمبي 70 متراً: نواف قاري أولاً, وراشد السبيعي ثانياً, وعبدالرحمن الموسى ثالثاً.وفاز حازم الخالدي بالمركز الأول في القوس الأولمبي 30 متراً "رجال", وجاء رامي المنطقة الشرقية محمد المغلوث ثانياً, وفيصل الحسن ثالثاً, بينما حل ضاوي العتيبي في المركز الأول في منافسات القوس المركب 50 متراً بعد فوزه على نواف عسيري, وثالثاً بدر الدين محمد حسن.وفي ختام منافسات القوس الأولمبي 10 أمتار "أقل من 11 عاماً", فاز عزيز سطا بالمركز الأول, ثم صقر الخليوي ثانياً, ومعز الدين محمد حسن ثالثاً.// انتهى //00:17ت م0004