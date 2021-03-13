واشنطن 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأعرب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن تهنئته الشعب الليبي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي ستوجه ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.وقال سوليفان في بيان صادر أمس: إن جميع الليبيين يستحقون هذه الفرصة لاختيار قادتهم من خلال العملية الديمقراطية، واستعادة سيادتهم بعيداً عن التدخل الأجنبي والعنف، وتأمين مستقبل أكثر إشراقًا بعد سنوات مؤلمة من الصراع الأهلي والاضطرابات السياسية.وأضاف: أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب كل الملتزمين بالانتخابات، دعماً لوساطة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن أمريكا ستعمل على تعزيز المساءلة لأي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون.// انتهى //00:37ت م0006