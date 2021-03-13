بريدة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم, 1939 جولة رقابية ميدانية على المنشآت التجارية بمدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.واستهدفت الفرق خلال جولاتها الرقابية, المراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 40 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، علماً أن هذه الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة.يذكر أن فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم يؤكد ضرورة تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية, والتحقق من تفعيل المتسوقين لتطبيق "توكلنا".// انتهى //01:01ت م0007