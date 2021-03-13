برازيليا 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة عن تسجيلها 85663 إصابة جديدة و2216 وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و363380 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 275 ألفا و105 حالات وفاة في ثاني أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة​​​ الأمريكية.// انتهى //02:02ت م0009