نيويورك 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسشارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضيا، في اجتماع أصدقاء الاتحاد البرلماني الدولي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الافكار لفهم وربط آلية عمل الأمم المتحدة مع البرلمانات الوطنية وآلية صنع القرارات وبالأخص القرارات الصادرة من الأمم المتحدة.كما تم بحث ومناقشة سبل المضي قدما لتقديم مشروع قرار بخصوص العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.حضر الاجتماع رئيس اللجنة الرابعة في الوفد وجدي محرم، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.// انتهى //02:31ت م0010