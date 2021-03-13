واشنطن 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عددا من الملفات المتعلقة بأفغانستان وإثيوبيا وميانمار.وفيما يتعلق بأفغانستان أعرب بلينكن عن شكره للأمين العام على التزامه بالمساعدة في دفع المحادثات حول تسوية سياسية عادلة ودائمة ووقف إطلاق نار دائم وشامل.ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للمساعدة في حل الأزمة الإنسانية واستعادة السلام في إثيوبيا.وفيما يتعلق بميانمار، شدّد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية منع المزيد من العنف والحث على استعادة حكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا.// انتهى //03:19ت م0014