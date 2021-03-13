حفر الباطن 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأعلنت صحة حفر الباطن أنها أضافت مركزين جديدين لتوسعة مواقع إعطاء اللقاح، حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتسهيل عليهم للتطعيم.وأوضحت الصحة أن المراكز الجديدة التي تم إضافتها هي مركز صحي الخالدية بالقيصومة، ومركز صحي جنوب أبو موسى، والتي سيتم العمل بهما بدءا من مطلع الأسبوع القادم، إضافة لمركز اللقاحات بجامعة حفر الباطن، داعية الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.كما خصصت خدمة تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين في جميع المستشفيات، لاستقبال ‏‫المستهدفين من المرضى والمنومين، ومراجعي العيادات، ومراكز الغسيل الكلوي، والعاملين بالمنشآت، بعد أن جرى تهيئتها بطريقة منظمة من خلال تجهيز عيادات لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة.وأشارت صحة حفر الباطن إلى أن الخدمة متوفرة في مستشفى الملك خالد ومستشفى حفر الباطن المركزي ،ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الصحة النفسية، ومستشفى الرعاية المديدة، ومستشفى السعيرة، والقيصومة، إضافة إلى مركز السكر، وستكون الأولوية لكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة ومراجعي العيادات ومركز السكر، ومن ثم بقية المستفيدين، داعية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.// انتهى //07:28ت م0021