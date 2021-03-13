الخرطوم 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فى الخرطوم أمس مع المدير التنفيذي للمركز الإفريقي لفض النزاعات الدكتور فاسو قوندن، وتطرق اللقاء إلى جهود المركز فى استئناف المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية من أجل استكمال عملية السلام في السودان.وأشارت إلى اتفاق السودان ومصر على أهمية أمن البحر الأحمر، ورفع كمية الكهرباء المستوردة من مصر من 60 إلى 240 ميقاواط مع بداية فصل الصيف.ونشرت إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتيس، عن زيارة إلى جوبا الأسبوع المقبل للقاء رئيس الحركة الشعبية ورئيس حركة تحرير السودان لدفع عملية السلام.وعرجت صحف السبت على تأكيد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أن بلاده تعمل على الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، إيماناً منها بأنه لا يُمكن بناء دولة ديمقراطية بدون تأسيس نظام قوي يضمن حقوق الإنسان ويحميه.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمسك بلاده بإبرام اتفاق قبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي في موسم الفيضان واتفق مع السودان على تكثيف الاتصالات لتفعيل مقترح تشكيل رباعية دولية للتوسط في حل الأزمة.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تنفيذ إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر شرقي السودان بالتنسيق مع شرطة مكافحة التهريب عملية أمنية محلية في سواكن استهدفت منطقة الشجرة بالمحلية بعد توفر معلومات عن قيام شبكة إجرامية تنشط بتخزين وتجارة المخدرات بالمنطقة، حيث ضبطت شحنة مخدرات وأسلحة.// انتهى //09:43ت م0023