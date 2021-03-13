القاهرة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم رفض مصر التام لما تضمنه البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول أمس في مجلس حقوق الإنسان، من مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.وركزت على تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن قرار مؤسسة "فيتش" العالمية بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "+B" دون تعديل يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية.وسلطت صحف السبت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى المعارك التي اندلعت أمس بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من أجل السيطرة على الخط الدولي بين حجة والحديدة.ونشرت تحذير وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الساسة اللبنانيين من مخاطر انهيار لبنان في وقت تعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.وأفادت صحف مصر بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش انتقد ما وصفه بـ "تأميم اللقاحات" والصفقات الجانبية مع مصنعي لقاحات كوفيد -19 التي تقوض وصول اللقاح لجميع الناس حول العالم.// انتهى //10:46ت م0024