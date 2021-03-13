عام / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1442/7/29 هـ الموافق 2021/03/13 م واس
المدينة المنورة 29 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ، تستمر حتى الساعة الـ 3 ظهراً .
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