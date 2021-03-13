المدينة المنورة 29 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ، تستمر حتى الساعة الـ 3 ظهراً .// انتهى //10:48ت م0025