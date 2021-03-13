إسلام آباد 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان السلطات الباكستانية عن بدء الموجة الثالثة لفيروس كورونا في باكستان، وإعادة فرض إجراءات الإغلاق الذكي على عدد من القطاعات للحد من انتشار الفيروس.واهتمت بإعادة انتخاب محمد صادق سنجراني رئيساً لمجلس الشيوخ الباكستاني، ومرزا محمد آفريدي نائباً لرئيس مجلس الشيوخ.وسلطت الضوء على تكثيف باكستان مساعيها لتعزيز العلاقات مع جمهوريات آسيا الوسطى، لتعزيز التجارة الإقليمية، من خلال الموانئ المطلة على البحر العربي بدول المنطقة عبر مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتناقلت الصحف زيارة رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال محمد أمجد نيازي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية.وأخبرت عن مقتل ستة أشخاص جراء انفجار وقع في منجم للفحم الحجري بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وتطرقت صحف باكستان إلى مساعي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وباكستان وباقي دول المنطقة لإنجاح عملية السلام الأفغانية.وتابعت تطورات الوضع السياسي والأمني في ميانمار عقب الانقلاب العسكري .// انتهى //10:59ت م0027