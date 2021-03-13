القاهرة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3ر1 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر688 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 0.64% ليبلغ مستوى 11261 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 8.34% مسجلاً 2212 نقطة، كما أضاف مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.77% لينهي التعاملات عند مستوى 3223 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 1ر32 مليار جنيه من خلال تداول 1ر3 مليار ورقة منفذة على 206000 عملية.// انتهى //11:10ت م0028