المدينة المنورة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسنفذ فريق الرايس التطوعي بمركز الرايس مبادرة "تنظيف كورنيش الرايس الجنوبي"، بحضور رئيس المركز محمد الجابري وبالتعاون مع بلدية محافظة بدر ومكتب خدمات البلدية بالرايس وحرس الحدود ومركز إسعاف الرايس وشرطة الرايس .وتأتي هذه المبادرة التي نفذت وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ضمن برامج ومشروعات وأنشطة الفريق.// انتهى //11:27ت م0030