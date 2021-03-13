بيروت 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم اهتمامها على المراوحة التي تشهدها أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية رغم تصاعد الدعوات الدولية والمحلية للإسراع في تأليفها وسط عودة للإحتجاجات وترقب وقوع البلاد في عتمة شاملة بسبب قضية الوقود المتأزمة.وأشارت إلى إحباط قوات الأمن الأردنية عملية لتهريب المخدرات أخفيت داخل أحجار بناء عبر أحد المعابر الحدودية.وتحدثت عن دعوة بريطانيا لرعايها إلى مغادرة بورما في ظل مخاوف عن جرائم ضد الإنسانية عبرت عنها الأمم المتحدة مع تزايد العنف التي تشهده البلاد .وتطرقت إلى إعلان مجموعة من الدول تعليق العمل بلقاح أسترازينيكا ـ أكسفورد أحد لقاحات فيروس كورونا المستجد ، مشيرةً إلى تطمينات منظمة الصحة العالمية بأنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام اللقاح وأن لجنتها الاستشارية الخاصة باللقاحات تحقق في سلامة البيانات الواردة.// انتهى //11:37ت م0033