بغداد 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ردود الأفعال الشعبية والرسمية والبرلمانية حول المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الداعية إلى إجراء حوار وطني لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، مشددة على ضرورة أنَّ يشمل الحوار الجميع من أجل تحقيق أهدافه المرجوة .وتناولت الصحف الإعلان عن المباشرة بتنفيذ مشروع ربط سكك الحديد مع دول الجوار قبل نهاية العام الحالي, مشيرة إلى حاجة المشروع إلى تمويل كبير.وعرجت صحف السبت على احتضان بغداد اليوم للمؤتمر الدولي الأول للمياه تحت شعار " التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد المياه لتحقيق استدامتها" والذي يناقش الأمن المائي والغذائي في العراق بمشاركة جهات حكوميَّة عراقية ومنظمات عربية ودوليَّة متخصصة بالمياه من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربيَّة .وتابعت الصحف الوضع الوبائي في العراق, مبرزة إعلان السلطات الصحيَّة ترقَّبها قرار منظمة الصحة العالميَّة بشأن استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وذلك عقب تعليق أربع دول أوروبيَّة استخدامه كإجراء احترازي.وأبرزت صحف بغداد ملابسات الجريمة البشعة التي هزت المجتمع والتي نفذها مسلحون مجهولون في منطقة البودور بمحافظة صلاح الدين أمس والتي راح ضحيتها سبعة أشخاص من عائلة واحدة.// انتهى //11:42ت م0035