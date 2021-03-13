رام الله 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 2309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و 22 وفاة، فيما تعافى 1593 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية المنددة بالاستيطان في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلاً لتحقيق السلام الشامل.وأوردت صحف فلسطين أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إرهاب دولة الاحتلال المنظم يتواصل أمام بصر وسمع العالم، وأدانت اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال لبلدة كفل حارس في محافظة سلفيت، وكذلك الاقتحامات المتواصلة للمناطق والمقدسات الفلسطينية.ونشرت صحف هذا اليوم إعلان منظمة الصحة العالمية الجمعة أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد بعدما علقت العديد من الدول عمليات نشره وسط مخاوف من تسببه بتجلط في الدم وفيما أضاف الأوروبي فرط الحساسية إلى الآثار الجانبية المحتملة.// انتهى //12:46ت م0037