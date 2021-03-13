السيح 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واستنظم غرفة الخرج غداً ، حلقة عمل حول نظام التستر التجاري، بالتعاون مع وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة السيح.وتتناول حلقة العمل التعريف بنظام التستر التجاري والفترة التصحيحية، وإجراءات التصحيح ومزاياه.وتأتي حلقة العمل ضمن سلسلة البرامج التي تقيمها غرفة الخرج الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //13:22ت م0038