تونس 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم خبر انطلاق الحملة التونسية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد أن حصلت تونس على دفعة أولي من اللقاح تقدر ب 30 ألف جرعة من روسيا وهو لقاح سبوتنيك في انتظار وصول دفعات أخرى من لقاحات متنوعة .وتناقلت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم أنه تمّ تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الاجمالي للحالات المسجلة منذ شهر فبراير، وحتى يوم أمس 240617 إصابة.وتناقلت صحف السبت ترحيب كل من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا بالتصويت على منح الثقة من أعضاء مجلس النواب الليبي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، مشددة في بيان لها على أن هذه الخطوة لا رجعة فيها نحو التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار في ليبيا .وسلطت صحف تونس الضوء على تحديد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 12 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة في بلاده ، مشيرة الى ان تبون أصدر أيضا قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي في غياب مجلس النواب .// انتهى //13:26ت م0040