الجزائر 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم جولات الحوار الذي أطلقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع قادة الأحزاب السياسية، مشيرًة إلى استقباله رؤساء كل من حزب جبهة التحرير وتجمع أمل الجزائر والتحالف الجمهوري، لبحث ترتيبات الانتخابات البرلمانية التي أعلن عن إجرائها يوم 12 يونيو المقبل.وتحدثت عن زيارة رئيس دولة مالي باه أنداو اليوم إلى الجزائر، مبينة أنها ستكون مناسبة لقائدي البلدين لاستعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها لخدمة المصالح المشتركة.وتناقلت صحف السبت إعلان المتحدّث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، أن من أهم أولويات الحكومة السعي نحو تمهيد الأرضية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.وعرجت على اتفاق السودان ومصر على تعزيز التشاور والتنسيق لتفعيل مقترح تشكيل رباعية دولية للوساطة في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، أن القاهرة تدعو إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل موسم الأمطار المقبل.وتطرقت صحف الجزائر في تقارير دولية أخرى إلى استياء وزارة الخارجية الفلسطينية لما تعتبره تجاهلًا دوليًا لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد الاستيطان وعمليات الضم وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وطرد وتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن ذلك يشكل حماية للاحتلال الإسرائيلي من المحاسبة الدولية.// انتهى //13:28ت م0041