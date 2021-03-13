الرباط 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج،والتي تناولت مختلف أشكال الشراكة وآفاق التعاون بين المغرب والمؤسسة المالية الدولية.وتطرقت الصحف إلى اتفاق مصر والسودان، من أجل تعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في ملف سد النهضة، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، قبل موسم الأمطار المقبل.واهتمت الصحف بالأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، في ظل استمرار أزمة تشكيل الحكومة.وتناولت تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن، من التراخي في مواجهة فيروس كورونا القاتل مؤكدا أن المعركة مع الجائحة لم تنته بعد.وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن أملها في توفير 237 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول مايو المقبل، وذلك في إطار مبادرة "كوفاكس".// انتهى //13:49ت م0043