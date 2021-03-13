اجتماعي / مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
السبت 1442/7/29 هـ الموافق 2021/03/13 م واس
المهرة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس
واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقام المركز خلال المدة من 1 حتى 4 مارس 2021م، باستقبال 38 مريضا منهم 36 حصلوا على 51 جلسة غسيل كلوي وجلستين إسعافية، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 68% والإناث 32% بينما بلغت نسبة المقيمين 84% والنازحين 11%، فيما أُجري 106 تحاليل مخبرية، فيما راجع عيادة أمراض الكلى شخصين.
ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة التي تمر بهم .
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14:54ت م
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