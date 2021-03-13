المهرة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسواصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقام المركز خلال المدة من 1 حتى 4 مارس 2021م، باستقبال 38 مريضا منهم 36 حصلوا على 51 جلسة غسيل كلوي وجلستين إسعافية، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 68% والإناث 32% بينما بلغت نسبة المقيمين 84% والنازحين 11%، فيما أُجري 106 تحاليل مخبرية، فيما راجع عيادة أمراض الكلى شخصين.ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة التي تمر بهم .//انتهى//14:54ت م0046