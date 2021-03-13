عام / الأمن التونسي يحبط 6 عمليات لاجتياز الحدود البحرية
السبت 1442/7/29 هـ الموافق 2021/03/13 م واس
تونس 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واس
أحبطت قوات الأمن التونسية التابعة لمحافظة صفاقس جنوب شرق البلاد 6 عمليات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، أوقفت خلالها 128 مهاجرا غير شرعي منهم 33 تونسيا والبقية من جنسيات أفريقية .
وأكد الناطق الرسمي باسم إقليم الوسط للحرس البحري التونسي علي العياري، أنه تم خلال العملية حجز 4 مراكب و3 محركات بحرية وسيارة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الموقوفين.
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15:23ت م
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