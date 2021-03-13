تونس 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأحبطت قوات الأمن التونسية التابعة لمحافظة صفاقس جنوب شرق البلاد 6 عمليات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، أوقفت خلالها 128 مهاجرا غير شرعي منهم 33 تونسيا والبقية من جنسيات أفريقية .وأكد الناطق الرسمي باسم إقليم الوسط للحرس البحري التونسي علي العياري، أنه تم خلال العملية حجز 4 مراكب و3 محركات بحرية وسيارة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الموقوفين.// انتهى //15:23ت م0050