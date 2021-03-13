جدة 29 رجب 1442 هـ الموافق 13 مارس 2021 م واسأطلقت جامعة جدة ممثلة بكلية علوم وهندسة الحاسب مبادرة رفع الكفاءة الوطنية في الأمن السيبراني وهي إحدى المبادرات النوعية التي تشارك بها الجامعة في ملتقى مكة الثقافي لعام 1442هـ الذي يأتي هذا العام تحت شعار " كيف نكون قدوة في العالم الرقمي " .وأوضح عضو هيئة التدريس بقسم الأمن السيبراني بكلية علوم وهندسة الحاسب ومشرف إدراة الأمن السيبراني بالجامعة الدكتور عادل الشمراني أن المبادرة تستهدف منسوبي الجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة من خلال تنفيذ برامج توعوية ودورات تدريبية لتطوير مستوى الأداء في المنظمات والدوائر الحكومية بالمنطقة في مجال الأمن السيبراني ، وتهدف لرفع الكفاءة وتعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات من الناحية الدفاعية كما تسعى المبادرة لمساعدة الجهات لقياس مدى التزامها بضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والعمل على تطوير خطط تطويرية وتنفيذية لهم.من جهته أكد عضو هيئة التدريس بقسم الأمن السيبراني بكلية علوم وهندسة الحاسب ومستشار الأمن السيبراني بجامعة جدة الدكتور منير الشيخ أن فريق المبادرة بدأ بمراسلة الجهات والاجتماع لتحديد احتياجهم وتطوير برامج توعية سبرانية للقيادات وبرامج توعية عامة لجميع الموظفين باتباع أفضل معايير رفع الوعي وتغيير السلوك.// انتهى //15:35ت م0056